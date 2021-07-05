Kastamonu'da aynı bölgede iki araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

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Kastamonu'da aynı bölgede iki araç tarlaya uçtu: 2 yaralı Kastamonu'nun Cide ilçesinde Dağlı mevkiinde kontrolden çıkan iki otomobil, tarlaya yuvarlandı.

Kastamonu'da aynı bölgede iki araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde Dağlı mevkiinde kontrolden çıkan iki otomobil, tarlaya yuvarlandı. Kazalarda iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şenpazar ilçesinden Cide ilçesine gitmekte olan Ahmet Tekin 37 AT 029 plakalı Hyundai marka otomobil, Dağlı mevkiine geldiğinde virajı alamayarak savruldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobil şarampolde takla attı. Kazada yaralanan sürücü, otomobil içerisinden kendi imkanlarıyla çıkarken olay yerine gelen ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yaşanan kazada da Nuri A. yönetimindeki 37 FD 082 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü Nuri A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Demirci