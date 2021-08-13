Kastamonu Bozkurt'u yıkan sel böyle geldi! Köprü tıkandı, sel ilçeyi yuttu
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Kastamonu Bozkurt'u yıkan sel böyle geldi! Köprü tıkandı, sel ilçeyi yuttu

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Videoda dere yatağındaki bir köprünün odun ve tomruk parçaları ile tıkanmasıyla, suyun ilçenin tamamını esir aldığı görülüyor.

Batı Karadeniz'de sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Selin en çok etkilediği Kastamonu'da 15, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden acı haberler peş peşe gelirken selin yıktığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin ilk anının görüntüleri ortaya çıktı.

KÖPRÜNÜN TIKANMASI FELAKETİ BÜYÜTTÜ

Yeni ortaya çıkan görüntülerde selin geldiği ilk anlarda bir köprünün altında tıkanan ağaç ve tomruk parçalarının barajlanma etkisi ile köprüyü tıkadığı ve sel sularının ilçenin tamamını yuttuğu görülüyor.

BAKAN SOYLU DA BARAJLANMA ETKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan selin oluş şekliyle ilgili Bozkurt'tan değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz arkadaşlarımızla bunun nasıl olmuş olabileceği konusunda bir değerlendirme yaptık. Burada bir köprü var. Yukardan aşağı gelen tomruklar köprü önünde barajlama yapıyor. Ondan sonra hem sağa hem sola ciddi bir şekilde şehrin içerisine akım oluyor. O rüsubat ve tomruk böyle bir sürecin oluşmasına sebebiyet veriyor." ifadelerini kullandı.


Kastamonu Bozkurt'u yıkan sel böyle geldi! Köprü tıkandı, sel ilçeyi yuttu
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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