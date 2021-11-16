Kasksız motosikletlinin tehlikeli yolcuğu kamerada - Haberler
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Kasksız motosikletlinin tehlikeli yolcuğu kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek - Haberler | Güncel
Kasksız motosikletlinin tehlikeli yolcuğu kamerada

ANTALYA'da, kasksız olarak motosiklet kullanan kişi, seyir halindeyken ellerini bırakıp, uzandı ve sigara içti.

ANTALYA'da, kasksız olarak motosiklet kullanan kişi, seyir halindeyken ellerini bırakıp, uzandı ve sigara içti. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde kasksız motosikletli, seyir halindeyken oturduğu yere uzanıp, ayaklarını da benzin deposunun üzerine koydu. Bir yandan da sigara içen motosikletli, kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntülen kişiye baş parmaklarıyla 'tamam' işareti yaptı. Sosyal medyada paylaşılan tehlikeli yolculuktan görüntüler, tepki çekti.


Kasksız motosikletlinin tehlikeli yolcuğu kamerada

Kasksız motosikletlinin tehlikeli yolcuğu kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek - Son Dakika Haberleri

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