Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İsrail haber siteleri hacklendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İsrail haber siteleri hacklendi

Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İsrail haber siteleri hacklendi
AA / Enes Canlı - Haberler | Güncel

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin 2'nci yılında İsrail'deki Jerusalem Post gazetesinin internet sitesi ile Maariv haber portalının Twitter hesabı hacklendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin 2'nci yılında İsrail'deki Jerusalem Post gazetesinin internet sitesi ile Maariv haber portalının Twitter hesabı hacklendi.

Jerusalem Post'un haberine göre, eylem İran'a yakın internet korsanları tarafından gerçekleştirildi.

İnternet korsanları, söz konusu iki platformda Süleymani'yi temsil ettiği düşünülen yumruk biçimindeki bir elden çıkan füzenin İsrail'in Dimona nükleer tesisine düştüğünü gösteren görseller paylaştı.

"Size düşünmediğiniz şekilde yakınız"

Paylaşımda ayrıca "Size düşünmediğiniz şekilde yakınız." ifadesine yer verildi.

Haberde, internet korsanlarının "İran'dan mı yoksa bu ülkeye destek veren dışarıdaki gruplardan mı olduğunun ise henüz netleşmediğine" dikkati çekildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, 3 Ocak 2020'de Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülmüştü.

İzmir'i ayağa kaldıran kadına şiddet davasında şok gelişme

İzmir'i ayağa kaldıran kadına şiddet davasında şok gelişme

 SOSYAL MEDYADA YENİ TUZAK BAŞKASININ KOCASIYLA FLÖRT ETTİN, BU LİNKE TIKLA

SOSYAL MEDYADA YENİ TUZAK BAŞKASININ KOCASIYLA FLÖRT ETTİN, BU LİNKE TIKLA

AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title