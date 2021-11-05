Kasım Ayında GeForce NOW Kütüphanesine 17 Yeni Oyun Ekleniyor

Bu hafta GeForce NOW kütüphanesine dört oyun katılıyor. Bu oyunlar arasında mutfakta yaşanan talihsizlik simülasyon oyunu Recipe For Disaster ve yaratıcı hayvan DNA'sı eklemeli vahşi yaşam simülasyon oyunu Let's Build a Zoo yer alıyor.

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BU HAFTA GEFORCE NOW KÜTÜPHANESİNE KATILAN TÜM OYUNLARIN LİSTESİ:

Recipe For Disaster (Steam'de yeni oyun lansmanı)

Let's Build a Zoo (Steam ve Epic Games Store'da yeni oyun lansmanı)

Age of Darkness: Final Stand (Steam)

Road Redemption (Steam)

Kasım ayında kütüphaneye eklenecek tüm oyunların listesi:

Bakery Simulator (Steam'de yeni oyun lansmanı)

Bright Memory: Infinite (Steam'de yeni oyun lansmanı)

Epic Chef (Steam'de yeni oyun lansmanı)

Farming Simulator 22 (Steam ve Epic Games Store'da yeni oyun lansmanı)

The Last Stand: Aftermath (Steam'de yeni oyun lansmanı)

Core (Epic Games Store)

Ghostrunner (Epic Games Store)

Legion TD 2 (Steam)

Lost Words: Beyond the Page (Steam)

MapleStory (Steam)

Severed Steel (Steam)

STORY OF SEASON: Pioneers of Olive Town (Steam)

Tale of Immortal (Steam)

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