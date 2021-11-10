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Kasım ayında denize girdi! Görenler şaşırdı

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Kasım ayında denize girdi! Görenler şaşırdı

Sanatçı Emre Kaya, konser programına kısa bir mola vererek Ege'nin serin sularına kendini bıraktı.

Rixos Premium Göcek'te tatil yapan Kaya, Kasım ayı oluşuna aldırış etmeyerek kendisini serin sulara bıraktı.

Keyif dolu bir gün geçiren Emre Kaya, masa tenisindeki hünerlerini de sergileyerek, burada da başarılı olduğunu gözler önüne serdi.

"TURNEYE ÇIKACAĞIM"

Kaya, "Önümüzdeki hafta 7 konserlik bir turneye çıkacağım. Konserler öncesinde burada olmak bana terapi gibi geldi. Kasım ayının 2. haftası da olsa deniz şahaneydi" dedi.

Kasım ayında denize girdi! Görenler şaşırdı

Kasım ayında denize girdi! Görenler şaşırdı

Kasım ayında denize girdi! Görenler şaşırdı

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