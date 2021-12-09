Kasım ayında Adıyaman Havalimanı'nda 149 uçuş gerçekleşti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı'nın 2021 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Adıyaman Havalimanı'nda Kasım ayında iç hat yolcu trafiği 14 bin 406 oldu.

Kasım ayında, Adıyaman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 149'a ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise Kasım ayında toplam 142 ton oldu.

2021 yılının ilk 11 aylık döneminde ise Adıyaman Havalimanı'nda yolcu trafiği 118 bin 183, uçak trafiği bin 230, yük trafiği ise bin 158 ton olarak gerçekleşti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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