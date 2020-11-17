Kasap köfte nasıl yapılır? 17 Kasım Masterchef yemekleri! Kasap köfte malzemeleri, tarifi, püf noktası

Masterchef'te 16 Kasım tarihinde takımlar belli oldu ve takımlar arası ilk yarış yarın gerçekleşecek! Bol bol köfte yapılacak olan tariflerden biri ise kasap köfte ve pilav olacak. Peki, kasap köfte nasıl yapılır?

Kasap köfte yapımı çok kolay ve püf noktalarıyla çok daha lezzetli hale gelen bir köfte tarifidir. Köftenin en güzel tarifini sizler için derledik. Kasap köfte nasıl yapılır?

KASAP KÖFTE MALZEMELERİ

Yarım kg kıyma (2 kere çekilecek )

1 çay bardağı galeta unu veya kuru ekmek

1 çay bardağı soğuk su

1 adet soğan (rendelenmiş suyu sıkılmış )

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

KASAP KÖFTE NASIL YAPILIR?

İlk olarak yoğurma kabına kıyma, (2 kez çekilmiş olursa daha lezzetli olacaktır.) rendelenmiş suyu sıkılmış soğan suyunu atıp soğanı kullanıyoruz.

Galeta unu veya kuru toz haline gelmiş ekmek olabilir baharatlar zeytinyağı ve suyu da ekleyip bir güzel yoğuruyoruz.

En son köftelerin hepsini elimize toplayıp hızlıca yoğurma kabına atalım.

Top atar gibi bu işlemi 40 kez tekrarlıyoruz. Bu sayede köftemiz sıkılaşıyor.

KASAP KÖFTE PÜF NOKTASI

Püf noktası iyice yoğurmak yaklaşık 10 dakika boyunca yoğuralım.

Bir diğer püf nokta dolapta dinlendirmek en az 2 saat ama vaktiniz var ise daha uzun bekletebilirsiniz. Bekledikçe kıvam alıyor çünkü sonra şekil verip (yuvarlak şekil verip elimizin ortası ile bastırarak incecik yapalım çünkü kızarırken toplanıyor ince olduğu zaman daha kolay pişiyor bu saye de içi de çiğ kalmıyor) ister yağda ister tost makinesinde yağsız (kendi yağı ile) ister ızgara da pişirip afiyetle yiyoruz.