Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne giren Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü
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Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne giren Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

ABD önderliğindeki Batılı güçlerin ülkeden ayrılma süreci ile birlikte 20 yıl sonra etkisini artıran ve önceki gün Kabil'i ele geçirerek "Savaş bitti" açıklaması yapan Taliban ülkeyi yönetmeye başladı. Dün gece Taliban'ın kurucularından "Kasap Baradar" lakaplı liderleri yıllar sonra ülkeye geri döndü.

Afganistan'da başa dönüldü. 11 Eylül saldırılarının ardından ABD önderliğindeki Batılı güçlerin ülkedeki varlığı ile oluşan yapay güvenlik ve istikrar bir hafta gibi bir süre içerisinde yıkıldı. Ülkedeki yabancı güçlerin ayrılma süreci ile birlikte ülke genelindeki etkisini artıran Taliban önceki gün başkent Kabil'i ele geçirdi.

Cumhurbaşkanı Gani'nin, "Çatışmaları önlemek ve şiddetin tırmanmaması için" kaçtığı ülkede yönetimi ele geçiren Taliban'ın dün düzenlediği basın toplantısı da birçok soru işaretini bir araya getirdi. Taliban, "Şeriat çerçevesinde" insan haklarına ve kadın haklarına saygılı olacaklarını açıklarken bunun ne olduğu uluslararası alanda tartışma yarattı.

Dünya kamuoyu bu konuyu tartışırken, Afganistan'da Taliban şiddetinin başladığına dair haberler gelmeye de başladı. Kabil'den kaçmak isteyen Afganlara, Taliban'ın şiddet uyguladığına dair haberlerin yayıldığını aktaran İngiliz The Guardian, "ABD'li yetkililer Kabil havalimanına giden Afganlara Taliban'ın şiddet uyguladığını açıkladı. Taliban havalimanına güvenli bir geçiş sağlayacakları sözünü vermişti fakat güvenlik noktalarından geçerken kadın ve çocukları dövüp kırbaçladıklarına dair haberler geliyor" ifadesini kullandı.

"Havalimanı Yolu" üzerindeki kontrol noktalarından geçenlere şiddet uygulandığı belirtilirken The Guardian'a konuşan Kabil'deki kaynaklar, "Taliban havalimanına gitmek isteyenlerin belgelerini inceliyor ve bazılarına şiddet uyguluyor ve havalimanına ulaşmalarını engelliyor" dedi.

Bu durumu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da doğruladı. Çok sayıda insanın havalimanınagidebildiğini söyleyen Sullivan, "Bazı insanların şiddet gördüğü ya da havalimanına ulaşamadığına dair haberler bize de ulaştı"dedi. Sullivan bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini de dile getirdi.

BURKA GİYMEYEN KADINI ÖLDÜRDÜLER

Öte yandan ABD merkezli Fox News isimli medya kuruluşu, Taliban'ın burka giymeyen kadınları öldürdüğünü iddia etti. Taliban'ın "kadın haklarına saygı duyacağız" açıklamasına rağmen çok sayıda kadını öldürdüğü iddia edildi.

Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne giren Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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