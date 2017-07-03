Kaş'taki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı - Antalya

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.



Akkörü Mahallesi'nin Kirazağacı mevkisindeki ormanlık alanda öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



Havanın kararmasıyla 3 yangın söndürme helikopteri ve bir yangın söndürme uçağı çalışmalara ara vermek zorunda kaldı.



Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 20'den fazla arazöz, 4 dozer ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin yerleşim yerleri ve seralara ulaşmaması için yoğun çaba harcıyor.



Rüzgarın sürekli yön değiştirmesi, çalışmaları olumsuz etkiliyor.



Antalya Orman Bölge Müdürü Türk



Müdahale çalışmalarını bölgeye hakim tepelerden takip ederek personeli yönlendiren Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisiyle gün boyu devam eden yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi.



Yangına gündüz 3 helikopter ve bir uçakla havadan müdahale ettiklerini belirten Türk, "Şu anda ise 30 civarında arazözümüz, dozerlerimiz, 10 teknik elemanımız ve 150'yi aşkın orman işçimiz cansiperane çalışıyor. 'Yangını yüzde 100 kontrol altına aldık' diyemiyoruz çünkü rüzgar aksilik yapar, yeni bir yangın çıkarabilir ancak kısmen de olsa kontrol altına aldığımızı ifade edebilirim." değerlendirmesinde bulundu.



Şu ana kadar herhangi bir yaralanma ve dumandan zehirlenme gibi bir olumsuzluk yaşanmadığına işaret eden Türk, alevlerin etkili olduğu alanın büyüklüğü hakkında rakam vermenin doğru olmayacağını vurguladı.



Türk, "Bölge kızılçamlık. Arkadaşlarımız var güçleriyle müdahaleye katılıyor. Yangının civar köylerdeki yerleşim yerlerine yaklaştığına dair bir bilgi gelmedi çok şükür. Malum, yangın mevsimindeyiz. Buradaki durumu bir an önce tamamıyla kontrol altına almak ve ekiplerimizi yeni çıkabilecek olası yangınlara hazır tutmak için dinlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.