Kaş'ın yaylalarında karla mücadele
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Kaş'ın yaylalarında karla mücadele

29.01.2021 11:24 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:29
Kaş'ın yaylalarında karla mücadele

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaylalardaki mahallelerde kar nedeniyle kapanan yollar, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaylalardaki mahallelerde kar nedeniyle kapanan yollar, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Kaş'a bağlı Sütleğen Yaylası ve Gömbe Yaylası'na yılın ilk karı yağdı. Yoğun yağışla birlikte yolları kapanan Sütleğen, Beldibi, Yuvacık ve Arma mahallelerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla Gömbe-Kalkan yolunun bir bölümünde trafikte aksamalar yaşandı. Bölgede Karayolları ve belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. Mahallelerde biriken karlar ise Kaş Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışması ile temizlendi.


Kaş'ın yaylalarında karla mücadele
Kaş'ın yaylalarında karla mücadele

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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