Karünder'den İha'ya Ziyaret

Karabük Üniversite Yaptırma Yaşatma ve Turizmi Geliştirme Derneği (KARÜNDER) yönetim kurulu üyeleri, İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bürosu'nu ziyaret etti.



Dernek Başkanı Erkan Börekçi ve yönetim kurulu üyeleri, Cemil Altan, Ali Özer, Mehmet Vural ve Murat Taşdelen, İHA Karabük Temsilcisi Yasin Erdem tarafından karşılandı.



Derneğin çalışmaları hakkında bilgiler alan Erkan Börekçi, ziyarette yaptığı konuşmada, Karabük Üniversitesinin kurulması ve bu günlere gelmesinde, kentin büyük emeğinin olduğunu söyledi.



Üniversitenin asla kentten ayrı düşünülemeyeceğini ve kentle iç içe olacağını belirten Börekçi, yaşanan sıkıntıları hep birlikte aşacaklarını ifade ederek, Karabük'ün 246 bin civarında nüfusu var. Kentte yoğun bir trafik yaşanıyor. Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'nin kurulması kente yarar sağlayacağını düşünüyoruz. Bunun için bizlerde dernek olarak bunların kentimize kazandırılması adına elimizden geldiğince çabalıyoruz ve çalışıyoruz" dedi. - KARABÜK