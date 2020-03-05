Kartopu Savaşları 2 Filmi
Kartopu Savaşları 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kartopu Savaşları 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Kış tatilinde yapılacak en keyifli şeylerden biri de kızak yarışıdır. Frankie ve ekibinin de aklından geçen tam olarak budur. Ekip bu sene köylerinde muhteşem bir kızak yarışı düzenlemeye karar verir. Yarış vakti geldiğinde Frankie, köye yeni gelen Zac ile eşleşir. Frankie, Zac’i yeneceğinden çok emindir. Ancak daha bitiş çizgisine yaklaşmadan önce Frankie ve arkadaşlarının birlikte hazırladıkları kızak paramparça olur. Frankie yaşananlara bir türlü anlam veremez. Ama arkadaşlarının yardımı sayesinde Zac’in hile yaptığı ve kızağın bu yüzden paramparça olduğu anlaşılır. Buna karşılık Frankie, yeniden hilelerden uzak bir yarış düzenlemek ister. Ancak bu sefer başka bir problem vardır. Frankie ve ekininin barınağı yarış için ortaya koyulmuştur. Ekip barınakları kurtarmak için yarışı kazanmak zorundadır. Ancak Zac, yarışı kazanmak için her şeyi göze almıştır. Ekip, Zac’in hilelerine karşı yarışı kazanmayı başarabilecek midir?
Yönetmen: Benoît Godbout
Senaryo: Claude Landry, Maxime Landry, Paul Risacher
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Snowtime! 2
Yapımcı Firma: CarpeDiem Film & TV
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 89 dk.
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 08.03.2019
Kartopu Savaşları 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com