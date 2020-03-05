Kartopu Savaşları 2 Filmi

05.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:47

Kış tatilinde yapılacak en keyifli şeylerden biri de kızak yarışıdır. Frankie ve ekibinin de aklından geçen tam olarak budur. Ekip bu sene köylerinde muhteşem bir kızak yarışı düzenlemeye karar verir. Yarış vakti geldiğinde Frankie, köye yeni gelen Zac ile eşleşir. Frankie, Zac’i yeneceğinden çok emindir. Ancak daha bitiş çizgisine yaklaşmadan önce Frankie ve arkadaşlarının birlikte hazırladıkları kızak paramparça olur. Frankie yaşananlara bir türlü anlam veremez. Ama arkadaşlarının yardımı sayesinde Zac’in hile yaptığı ve kızağın bu yüzden paramparça olduğu anlaşılır. Buna karşılık Frankie, yeniden hilelerden uzak bir yarış düzenlemek ister. Ancak bu sefer başka bir problem vardır. Frankie ve ekininin barınağı yarış için ortaya koyulmuştur. Ekip barınakları kurtarmak için yarışı kazanmak zorundadır. Ancak Zac, yarışı kazanmak için her şeyi göze almıştır. Ekip, Zac’in hilelerine karşı yarışı kazanmayı başarabilecek midir?

Yönetmen: Benoît Godbout

Senaryo: Claude Landry, Maxime Landry, Paul Risacher

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Snowtime! 2

Yapımcı Firma: CarpeDiem Film & TV

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Kanada

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 89 dk.

Dağıtıcı Firma: Filmartı Film

Vizyon Tarihi: 08.03.2019



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Kaynak: InterSinema.com