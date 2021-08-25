Karting Şampiyonası'nın 4.Ayağı Tuzla'da
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Karting Şampiyonası'nın 4.Ayağı Tuzla'da

Karting Şampiyonası'nın 4.Ayağı Tuzla'da
Bültenler - Haberler | Güncel

2021 Türkiye Karting Şampiyonası 4. Ayak yarışları 28-29 Ağustos 2021 tarihlerinde, 5 kategoride 38 sporcunun katılımıyla Tuzla Karting Park pistinde düzenleniyor.

Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından Tuzla Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarışlarda toplam 38 sporcu Mini, Junior, Senior ve Master kategorilerinde mücadele edecek. Ayrıca organizasyon kapsamında 6-9 yaş arası sporcuların yer aldığı TOSFED Micro Destek Kupası yarışları da yapılacak.

Yarışlar 28 Ağustos Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak ve saat 13.30'daki sıralama turları ile devam edecek. Hafta sonunun ilk yarışları ise saat 15.00'de yapılacak. 29 Ağustos Pazar günü ise 10.50'de başlayacak ikinci ve üçüncü yarışların ardından organizasyon saat 17.00'deki ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: Bültenler

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