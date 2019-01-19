Kartepe'ye Tatilci Akını, 8 Kilometrelik Araç Kuyruğu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak tesisleri yarı yıl tatilinde tatilci akınına uğradı. Kayak merkezi yolunda yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe kayak merkezi yarı yıl tatili ve hafta sonu nedeniyle tatilcilerle dolup taştı. Kayak merkezi yolunda yaklaşık 8 kilometre kuyruk oluştu. Kayak pistlerinde kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye ulaşırken pistler kayak, snowboard yapanlarla dolup taştı. Ayrıca kayak yapanlar nedeniyle telesiyejler önünde de uzun kuyruklar oluştu. Bazı tatilciler kar motorlarıyla gezmeyi tercih etti. Günübirlikçi tatilciler ise pistlerin dışında bulunan alanlarda kızakla kayak yaparak kar manzarasının keyfini çıkardı.

Kartepe'de bulunan otelin müdürü Mehmet Zeki Ünal otelin yüzde yüz doluluk oranına ulaştığını söyleyerek, "Otelimiz tamamen dolu. Pistler kayak yapmaya çok uygun ve hava çok güzel. Kar kalınlığı 2 metrenin üzerinde ve Türkiye'de en fazla kar olan bölge Kartepe'de. 17 kayak pistimizin 13'ü faal durumda. 2 tanesi kar kalınlığından dolayı açamadık. Diğerlerini de acil durumlar için yaralı götürüp getirmek için kullanıma açmıyoruz. Otel yolu girişinde de yoğunluk yaşıyoruz. İnsanlar akın akın buraya geliyor. Diğer kayak merkezlerinde insanlar konaklamak zorundalar fakat buraya günübirlik kullanmak için vatandaşlarımız geliyorlar." dedi.

Kaynak: DHA