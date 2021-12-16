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Kartepe'nin mest eden kar manzarası

İhlas Haber Ajansı / Cemal Kandemir - Haberler | Güncel

Kartepe'nin mest eden kar manzarası Kar yağışının etkili olduğu Kartepe'de akşam manzarası adeta mest etti.

Kartepe'nin mest eden kar manzarası

KOCAELİ - Kar yağışının etkili olduğu Kartepe'de akşam manzarası adeta mest etti. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Kartepe, drone ile havadan da görüntülendi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı, dün gece saatlerinde etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, 1600 rakımlı Kartepe'yi beyaza bürüdü. Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan Kartepe, yoğun kar yağışıyla birlikte vatandaşların akınına uğramaya başladı. Belediye ekipleri de yollarda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının düştüğü Kartepe'de etkili olan kar, kartpostallık görüntüler de ortaya çıkardı. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Kartepe'de akşam manzarası drone ile havadan da görüntülendi.

Kartepe'nin mest eden kar manzarası

Kartepe'nin mest eden kar manzarası

Kartepe'nin mest eden kar manzarası

İhlas Haber Ajansı / Cemal Kandemir - Son Dakika Haberleri

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