Kartepe Kültür ve Taziye Evi hizmete hazır
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Kartepe Kültür ve Taziye Evi hizmete hazır

24.12.2020 13:30 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:33
Kartepe Kültür ve Taziye Evi hizmete hazır

Kartepe Belediyesi Kültür ve Taziye Evi çalışmaların tamamlanması sonrasında hizmete hazır hale getirildi.

Kartepe Belediyesi Kültür ve Taziye Evi çalışmaların tamamlanması sonrasında hizmete hazır hale getirildi.

Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman'ın projelerinden biri olan Kültür ve Taziye Evi çalışmaları tamamlandı. Başkan Kocaman Kültür ve Taziye Evi'nde son kontrolleri de kendisi yaptı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kültür ve Taziye Evi 432 metre kare kapalı 80 metre kare açık alanı ile hizmet verecek. Bay - Bayan Taziye Salonu, yönetim ofisi, mutfak, bay-bayan ve engelli şadırvan ile tuvalet yer alacak. Oturma gruplarının da yer alacağı ve çok amaçlı olarak tasarlanan Kültür ve Taziye Evi mahallenin diğer sosyal-kültürel ihtiyaçları doğrultusunda da hizmet verecek.

Belediye ekipleri Kültür ve Taziye Evi çevresinde 250 metrekare alanda çocuklar için oyun parkı, yeşillendirme, ağaçlandırma, giriş sundurmaları yapımını da tamamladı. Bina girişinde saksılar konularak çiçeklendirmeler ile daha güzel bir görünüme kavuşturuldu.

"Yeni bir hizmeti daha Kartepemize kazandırdık" diyen Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman "Kartepe Belediyesi Kültür ve Taziye Evi ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Zor günlerimizde üzüntümüzü biraz olsun azaltacak, dost ve akraba ziyaretlerinin yapılabileceği Kültür ve Taziye Evi'miz yaşanan pandemi sürecinin ardından hemşehrilerimizin hizmetinde olacak". dedi. - KOCAELİ

Kartepe Kültür ve Taziye Evi hizmete hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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