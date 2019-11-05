Kartepe Hipodrom Caddesi yenileniyor

05.11.2019 11:49

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Kent Meydanı'nı Sarı Meşe Bağdat Caddesi'ne bağlayan Hipodrom Caddesi yenileniyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kartepe Kent Meydanını Sarı Meşe Mahallesi Bağdat Caddesi'ne bağlayan Hipodrom Caddesi'nde yenileme çalışması yapılıyor. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği caddede, 800 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde asfalt serimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında cadde, zemine 2 bin 300 ton PMT serimi yapıldıktan sonra bin 100 ton asfaltla kaplandı.



Yapılan çalışma ile Hipodrom Caddesi, tek gidiş tek geliş olarak 7 metre genişlik ile vatandaşlara hizmet veriyor. Daha sonraki çalışmalarında 30 metre genişletilecek cadde, çift gidiş geliş olarak hizmet verecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA