Kartepe'de tarihi su değirmeni yeniden hizmete başladı

19.09.2019 12:09

SAKARYA (İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, restorasyonu tamamlanan tarihi su değirmeninde incelemede bulundu.



Kartepe Suadiye Mahallesi'nde genel mimari özellikleri itibariyle, 19'ncu yüzyıl sonu 20'nci yüzyıl başı yapısı olan tarihi su değirmeninde restorasyon çalışmaları Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan projesi kapsamında aslına uygun olarak tamamlandı. Tarihi değerlere önem veren Başkan Kocaman'ın yakından takip ettiği restorasyon projesinin tamamlanması ile tarihi su değirmeni hizmet vermeye başladı. Küçük su deresi yanında kurulan Tarihi Su Değirmeni dikdörtgen planlı yapının oturum alanı 79, kullanım alanı ise 62 metre karede hizmet verecek.



Turizm ilçesi olan Kartepe'de tarihi zenginliklerin kültürel zenginlik oluşturduğunu ifade eden Başkan Kocaman, "Tarihi su değirmeninin tamamlanması ile Kartepemiz'de kültürel zenginliğimize önemli bir katkı sağlamıştır. Hemşehrilerimizin istek ve taleplerine göre gereken hizmetler yapılırken, ilçemizin tarihine de sahip çıkıyoruz. Su değirmeni tarihi miraslarımızdan biridir" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA