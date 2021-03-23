KOCAELİ Kartepe'de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
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KOCAELİ Kartepe'de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

23.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:28

Kartepe'de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, zirvede kar kalınlığı 50 santime ulaştı.

Kartepe'de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, zirvede kar kalınlığı 50 santime ulaştı.

Kartepe'de gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte sabaha kadar kar yağışı devam etti. Otel bölgesinde kar kalınlığı 50 santime ulaştı. Maşukiye ile Kartepe zirve arasında 18 kilometrelik yol karla kaplandı. Kar lastiği ve zincir takmayan sürücüler yolda kaldı. Jandarma ekipleri kar lastiği ve zinciri olmayan araçların sürücülerinin zirveye çıkmalarına izin vermedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu.

KOCAELİ Kartepe'de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
KOCAELİ Kartepe'de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
KOCAELİ Kartepe'de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
KOCAELİ Kartepe'de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
KOCAELİ Kartepe'de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
KOCAELİ Kartepe'de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
KOCAELİ Kartepe'de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
KOCAELİ Kartepe'de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
KOCAELİ Kartepe'de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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