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Kartepe'de gençler kayak eğitimi alıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kartepe'de gençler kayak eğitimi alıyor

Kartepe Genç Akademi'de eğitim gören öğrenciler kayak eğitimi alıyor.

Kartepe Genç Akademi'de eğitim gören öğrenciler kayak eğitimi alıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın projeleri arasında yer alan Kartepe Genç Akademi'de eğitim gören öğrenciler, kayak eğitimi alıyor. 30 kişilik grup, Kartepe Kayak Merkezi'nde profesyonel eğitmenler eşliğinde eğitim alarak, kayak sporu hakkında bilgi sahibi oluyor. Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurs eğitimleri sonunda yaklaşık 400 gence eğitim verilmesi hedefleniyor. Türkiye'de ilk defa Kartepe Belediyesi tarafından başlatılan kayak kurslarında 10-18 yaş aralığındaki gençlere salı ve perşembe günleri eğitimler veriliyor. - KOCAELİ

Kartepe'de gençler kayak eğitimi alıyor

Kartepe'de gençler kayak eğitimi alıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kartepe Belediyesi, Mustafa Kocaman, Kayak Merkezi, Yerel, Haberler

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