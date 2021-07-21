Kartepe'de 18 gün sonra aynı dere yine taştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kartepe'de 18 gün sonra aynı dere yine taştı

Kartepe'de 18 gün sonra aynı dere yine taştı
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Paçacık deresi, 18 gün sonra ikinci kez taştı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Paçacık deresi, 18 gün sonra ikinci kez taştı. Vatandaşlar bölgedeki derenin ıslah edilmesini istedi.

Maşukiye Mahallesi'nde, yaklaşık bir saat süren yoğun yağışın ardından Paçacık Deresi taştı. Su baskını nedeniyle Kartepe ile Sapanca ilçeleri arasındaki yol kısa süreli ulaşıma kapandı. Yağışın sona ermesinin ardından Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe belediyelerine ait iş makineleri bölgeyi temizlemek için çalışma yaptı. Yol bir süre sonra ulaşıma açıldı.Maşukiye Mahallesi'nde 3 Temmuz'daki sağanağın ardından bölgedeki dereler taşmış ve Sapanca yolu ulaşıma kapanmıştı. Bölgede yaşayanlar, çevredeki derelerin ıslah edilmesi için çalışma yapılmasını talep etti.


Kartepe'de 18 gün sonra aynı dere yine taştı
Kartepe'de 18 gün sonra aynı dere yine taştı
Kartepe'de 18 gün sonra aynı dere yine taştı
Kartepe'de 18 gün sonra aynı dere yine taştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Kadir Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Aytaç Kara Burak Elmas Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kartepe'de 18 gün sonra aynı dere yine taştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 17:41:22. #1.14#

title