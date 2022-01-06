Kartepe Altunhisar, Gazi ve Ballıca'da yol konforu arttırıldı - Haberler
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Kartepe Altunhisar, Gazi ve Ballıca'da yol konforu arttırıldı

Kartepe Altunhisar, Gazi ve Ballıca'da yol konforu arttırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Altunhisar, Gazi ve Ballıca caddelerinde üstyapı çalışması sonrası yol konforu sağlandı.

ALTUNHİSAR, NİĞDE (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Altunhisar, Gazi ve Ballıca caddelerinde üstyapı çalışması sonrası yol konforu sağlandı.

Kartepe Altunhisar, Gazi ve Ballıca caddelerinde üstyapı çalışması yapan Büyükşehir, üç cadde de asfalt serimini tamamladı. Birbirine bağlantılı her üç caddede toplam 1.700 ton asfalt serimi yapıldı. Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan Gazi Caddesi (200 m), Altunhisar Caddesi (600 m) ve Altunhisar Caddesinde (150 m) asfaltlama yapıldı. Gazi ve Ballıca caddelerini birleştiren Altunhisar Caddesi'nin de asfaltlanması ile üç caddenin de çehresi değişti. - KOCAELİ

Kartepe Altunhisar, Gazi ve Ballıca'da yol konforu arttırıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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