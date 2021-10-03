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Kartal Kitap Fuarı'nın 8'inci gününde ünlü kalemler bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Haberler | Yerel

Kartal Kitap Fuarı'nın 8'inci gününde ünlü kalemler bir araya geldi Kartal Belediyesi'nin düzenlediği Kartal Kitap Fuarı, hafta sonunda edebiyat ve medya dünyasının ünlü isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Kartal Kitap Fuarı'nın 8'inci gününde ünlü kalemler bir araya geldi

İSTANBUL - Kartal Belediyesi'nin düzenlediği Kartal Kitap Fuarı, hafta sonunda edebiyat ve medya dünyasının ünlü isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Açıldığı günden bugüne kadar on binlerce kitapseveri yazarlarla buluşturan Kartal Kitap Fuarı'nın 8. gününde Sinan Meydan, Duygu Demirdağ, Ozan Bingöl, Deniz Zeyrek, Ali Haydar Fırat gibi isimler okuyucularla buluştu.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ve 9 gün sürecek olan Kartal Kitap Fuarı, 8. gününde de ünlü kalemleri okuyucusu ile bir araya getirdi. Fuarın 8. gününde Gülşen Ünüvar, İnci Aral, Ozan Bingöl, Barış Terkoğlu, Haydar Ergülen, M. Özgür Mutlu, Nurhan Suerdem, Mevsim Yenice, Hande Ortaç, Engin Türkgeldi, Sinan Meydan, Akif Beki, Deniz Zeyrek, Ali Haydar Fırat ve Duygu Demirdağ okuyucularla bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Fuara katılan okuyucular söyleşilere de büyük ilgi gösterdi.

"Yazarları bizimle buluşturduğu için teşekkür ediyoruz"

Fuara katılan vatandaşlardan biri, "Belediyelerin böyle etkinlikler düzenlemesini çok seviyoruz ve istiyoruz. Sanat ve edebiyatla böyle yakından ilgilenmek belediyelerin görevi bence. Kartal Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyoruz" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Gökhan Bey'i zaten takdir ediyoruz. Yazarları bizimle buluşturduğu için kendisine teşekkür ediyoruz. Kartal Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kartal Kitap Fuarı'nda 3 Ekim Pazar günü ise; Doğu Yücel, İlknur Özdemir, Yaşar Çoruhlu, Murat Ağırel, Timur Soykan, Gökhan Yılmaz, Şengül Can, Türker Ayyıldız, İrem Uzunhasanoğlu, Mehmet Fırat Pürselim, Nihat Eren ve Sunay Akın, kitapseverlerle buluşacak.

Kartal Kitap Fuarı'nın 8'inci gününde ünlü kalemler bir araya geldi

Kartal Kitap Fuarı'nın 8'inci gününde ünlü kalemler bir araya geldi

Kartal Kitap Fuarı'nın 8'inci gününde ünlü kalemler bir araya geldi

Kartal Kitap Fuarı'nın 8'inci gününde ünlü kalemler bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kartal Kitap Fuarı'nın 8'inci gününde ünlü kalemler bir araya geldi - Haberler
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