Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin ayak sesi mi? Uzman isimden yüreklere su serpen sözler

Jeofizik Profesörü Övgün Ahmet Ercan, merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesi olan 3.9'luk depremle ilgili "Deprem büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Yerel bir gerginlik boşalması. Büyük depremin ayak sesleri falan değil" ifadelerini kullandı.

İstanbul Kartal'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar endişe içinde sokaklara dökülürken Jeofizik Profesörü Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"ARDINDAN BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM"

İstanbul Kartal'daki depremin büyük deprem beklenen ana kırık üzerinde gerçekleşmediğini ifade eden Ercan, "Yerel bir gerginlik boşalması. Büyük depremin ayak sesleri falan değil. Ardından büyük deprem beklemiyorum. Öşürtmeli haberlere kulak asmayınız" ifadelerini kullandı.

İşte Ercan'ın o paylaşımı;

İSMAİL ÇATAKLI'DAN DEPREM MESAJI

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, "İstanbul'da saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz her hangi bir ihbar ulaşmadı. Geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.