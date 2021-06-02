Kartal'da yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edildi
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Kartal'da yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edildi

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Enes İnce - Haberler | Güncel

- Kartal'da yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edildi Kartal Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesi ilçe genelindeki tüm okullarda hazırlanan özel solüsyonlarla dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

- Kartal'da yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edildi

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesi ilçe genelindeki tüm okullarda hazırlanan özel solüsyonlarla dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, günün erken saatlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gruplar halinde gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; okul içindeki sınıfları, lavaboları ve koridorları nano hümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte etti.

Öte yandan, Temizlik İşleri Müdürlüğü kapsamında ekipler, öğrencilerin okullarda toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, sınıf, koridor, tuvalet gibi alanları özel solüsyonlarla dezenfekte etti.

Çalışma sayesinde okullar, yeni eğitimöğretim dönemi öncesinde öğrencilerin hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmesi için hazır hale getirmeyi hedefleniyor.

Kartal'da yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edildi
Kartal'da yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edildi
Kartal'da yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edildi
Kartal'da yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Enes İnce

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