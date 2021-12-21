İSTANBUL (İHA) - Kartal'da yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

İSTANBUL - Kartal'da, yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sürmek üzere sahte alkol hazırlayan tacirlere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda iki kişi gözaltına alınırken bin 100 litre etil alkol ile bin 8 adet satışa hazır alkol şişesi ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki imalatı ve satışının engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Kartal Karlıktepe Mahallesi Patika sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 1. katında bulunan adrese operasyon düzenledi. İmalathane olarak kullanılan adreste çok sayıda doluma hazır şişe ve 3 adet dolum tankı ve sahte alkol ele geçirildi.

Adreste arama yapan ekipler, bin 100 litre etil alkol, bin 8 adet satışa hazır şişe alkol, 3 adet dolum tankı çok sayıda kapak,bandrol ve boş şişe ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.