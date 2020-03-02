Kartal'da yangın

02.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:56

Kartal'da servis minibüslerinin bakımlarının yapıldığı atölyede yangın çıktı.

Kartal Esenkent Mahallesi Milangaz Caddesi'nde bakım ve modifiye yapılan bir atölyede sebebi henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, atölyede üzerinde çalışılan minibüste çıkan yangını söndürdü.

Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA