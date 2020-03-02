Kartal'da yangın
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Kartal'da yangın

Kartal'da servis minibüslerinin bakımlarının yapıldığı atölyede yangın çıktı.

02.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:56
Kartal'da yangın

'da servis minibüslerinin bakımlarının yapıldığı atölyede yangın çıktı.

Kartal Esenkent Mahallesi Caddesi'nde bakım ve modifiye yapılan bir atölyede sebebi henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ekipleri, atölyede üzerinde çalışılan minibüste çıkan yangını söndürdü.

Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA

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