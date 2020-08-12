Kartal'da uyuşturucu satışı yapan şahıslar yakalandı
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Kartal'da uyuşturucu satışı yapan şahıslar yakalandı

- Kartal'da uyuşturucu satışı yapan şahıslar yakalandı Kartal'da uyuşturucu satışı yapan 2 kişi ile uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı.

12.08.2020 12:34 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:46

- Kartal'da uyuşturucu satışı yapan şahıslar yakalandı

İSTANBUL - Kartal'da uyuşturucu satışı yapan 2 kişi ile uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı. Uyuşturucu satışı yapan şahsın iş yerinde yapılan operasyonda hassas terazi ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kartal'da 10 Ağustos tarihinde Ahmet A. isimli şahıs uyuşturucu madde içerken yakalandı. İlyas Ç. isimli şahıs, Osman Y. isimli şahsa daralı ağırlığı 12 gram gelen bonzai satışı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında İlyas Ç. isimli şahsın işyerine yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti konusu ile bağlantılı Ali Murat A. isimli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda;

1 adet hassas terazi, daralı ağırlığı 118,73 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerden "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan haklarında işlem yapılan Ahmet A. ve Osman Y. isimli şahıslar adli makamlarca serbest bırakıldı. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ali Murat A. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İlyas Ç. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kartal'da uyuşturucu satışı yapan şahıslar yakalandı

Kaynak: İHA

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