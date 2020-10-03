Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı
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Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı

03.10.2020 23:19 | Son Güncelleme: 03.10.2020 23:38

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Kordon Boyu Ankara Caddesi'nde Kadıköy yönünde seyir halindeki 34 CLH 446 plakalı çekici, sürücüsü Emre Akbaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazanın etkisiyle ağaç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralanan sürücüsü, ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle araçtan sızan yakıt, yolun kayganlaşmasına neden oldu. Ekipler, yolu temizledi.

Bölgede yoğunlaşan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı
Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı
Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı
Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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