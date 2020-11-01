Kartal'da, temizlik görevlisinin bulduğu 15 bin 675 lira sahibine teslim edildi
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Kartal'da, temizlik görevlisinin bulduğu 15 bin 675 lira sahibine teslim edildi

01.11.2020 12:43 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:59

Kartal'da, bir rezidansta çalışan temizlik görevlisinin bulduğu 15 bin 675 lira sahibine teslim edildi.

Kartal'da, bir rezidansta çalışan temizlik görevlisinin bulduğu 15 bin 675 lira sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki çalışma ofislerinin bulunduğu rezidansta çalışan Emircan E, 31 Ekim'de çevre temizliği yaparken poşet içerisinde ıslanmış halde 15 bin 675 lira buldu.

Emircan E'nin bildirmesi üzerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 30 Ekim'de bir araç sürücüsünün aracından inerken bahse konu parayı düşürdüğünü tespit etti.

Temizlik görevlisinin bulduğu para, sahibi Ahmet Said K'ye teslim edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin araçtan inerken içinde para olan poşeti yere düşürüp uzaklaştığı görülüyor.

Kartal'da, temizlik görevlisinin bulduğu 15 bin 675 lira sahibine teslim edildi
Kartal'da, temizlik görevlisinin bulduğu 15 bin 675 lira sahibine teslim edildi
Kartal'da, temizlik görevlisinin bulduğu 15 bin 675 lira sahibine teslim edildi
Kartal'da, temizlik görevlisinin bulduğu 15 bin 675 lira sahibine teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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