Kartal'da tam kapanma sonrası kumarhane baskınına ceza yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kartal'da tam kapanma sonrası kumarhane baskınına ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da tam kapanma sürecinin başlaması sonrası ruhsatsız işletme içerisinde kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese baskın yapan ekipleri, mekan içerisinde bulunan 9 kişiye toplamda 37 bin 702 lira para cezası keserken, ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerini ise mühürledi.

Kartal'da tam kapanma sürecinin başlaması sonrası ruhsatsız işletme içerisinde kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese baskın yapan ekipleri, mekan içerisinde bulunan 9 kişiye toplamda 37 bin 702 lira para cezası keserken, ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerini ise mühürledi.

Olay, dün gece saat 00.35 sıralarında Kartal Topselvi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine adrese baskın yapan ekipler, bir masa etrafında toplanan 9 kişinin kişinin sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak kumar oynadığını tespit etti. Gerçekleştirilen baskın sonrası içeride bulunan 9 kişiye "Kumar Oynamaktan" ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden toplamda 37 bin 702 lira para cezası kesildi.

Öte yandan, işletme sahibine ise "Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri ise mühürlendi.

-İHA-

Kartal'da tam kapanma sonrası kumarhane baskınına ceza yağdı
Kartal'da tam kapanma sonrası kumarhane baskınına ceza yağdı
Kartal'da tam kapanma sonrası kumarhane baskınına ceza yağdı
Kartal'da tam kapanma sonrası kumarhane baskınına ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm
Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Derya Yanık Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Diego Cenk Tosun Fırat Aydınus Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Kırgızistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kartal'da tam kapanma sonrası kumarhane baskınına ceza yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 18:09:37. #1.15#

title