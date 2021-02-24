Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
24.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:24
Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir kişi, Yakacık Çarşı Mahallesi Mülayim Sokak'ta evinden çıkıp ortağının arabasına bineceği sırada Niyazi K.'ye silahla ateş edip kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Niyazi K. hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç