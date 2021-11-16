KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kartal'da refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

İSTANBUL - Kartal'da sürücüsünün seyir halinde iken direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle otomobil ağaca ardından refüje çarparak takla attı. Otomobilin yan yattığı kazada kadın sürücü yaralandı.

Kaza, saat 11.30 civarında Kartal sahil yolunda Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kadın sürücü yönetimindeki Chevrolet markalı 07 FAJ 14 plakalı otomobil seyir halinde iken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ağaca ve sonra refüje çarpan araç takla atarak yan yattı. Kadın sürücü kazada hafif yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. Öte yandan trafik kaza nedeniyle zaman zaman durma noktasına geldi. Kaza yapan otomobilin vinç yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü.