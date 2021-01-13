Polis memuru, ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulundu

Kartal'da bir polis memuru ormanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Yaralı polisin yanında bulunan bir kişi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın intihar girişimi olduğu değerlendiriliyor.

Dün saat 16.00 sıralarında Kartal'da bulunan ormandan çıkan bir kişi cadde üzerinde devriye gezen polis aracından ağlayarak yardım istedi.

POLİS MEMURU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ormanda bir kişinin yaralı şekilde yattığını gören ekipler ise durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralının polis memuru O.Y. olduğu ortaya çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı polis memurunu sedyeyle ambulansa taşıdı. Polisten yardım isteyen Mahmut S. ise ifadesi alınmak üzere Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ağır yaralı O.Y. ise Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olay yerinde polis memurunun beylik tabancası da bulundu.

İNTİHAR OLABİLİR

Olayın intihar girişimi olduğu değerlendirilirken inceleme devam ediyor.