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Kartal'da motosiklet hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kartal'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Kartal'da, geçtiğimiz gün gece saat 02.00 sularında motosikletli 2 şüpheli park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Kartal'da, geçtiğimiz gün gece saat 02.00 sularında motosikletli 2 şüpheli park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün gece saat 02.00 sularında İstanbul Kartal Peteroliş Mahallesi Rahvanlar Caddesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz kasklı 2 kişi tarafından kırmızı renk R25 marka 34 CHA 994 plakalı park halindeki motosiklet çalındı ve hırsızlar kayıplara karıştı. Motosiklet sahibinin durumu polislere bildirmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahallede aynı gün 5 tane motorun çalındığını belirten motosiklet sahibi Hüseyin Özler, "Dün gece saat 2 sıralarında kasayı saymak için dükkanın kepengini indirmiştim. Ben de içerideydim. Kamera görüntülerini ekrandan görünce kepengi geçip hemen dışarı koştum fakat beş saniye içinde motorun direksiyon kilidini falan kırıp kaçıyorlar. Başka bir motorla geliyorlar. O motor benimkini ileriye kadar itiyor, sonra düz kontak yapıp, motoru da çalıştırıp gidiyorlar. Peşlerinden koştum ama yakalayamadım motoru çalıştırmıştı zaten. Olay esnasından sonra direkt polisi aradım. Ekipler sonra da karakola gidip ifade vermemi söylediler. Karakola gidip ifade falan verdim. Onlar yardımcı olacaklarını söylediler. Onun dışında bu aralar yani sadece bu mahalleden aynı gün beş tane falan motor çalınıyor dört, beş tane. Yine aynı tiplerde falan. Gerçi çok fark etmiyor. Ne bulurlarsa çalıyorlar ama hırsızlıklar arttı. Bayağı dikkat edilmesini söylüyorum. Herkes dikkat etsin motor sahipleri" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kartal'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Kartal'da motosiklet hırsızlığı kamerada

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