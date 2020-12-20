Son dakika haberi: Kartal'da iş yerinde yangın: Bir kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haberi: Kartal'da iş yerinde yangın: Bir kişi dumandan etkilendi

20.12.2020 06:59 | Son Güncelleme: 20.12.2020 07:08
Son dakika haberi: Kartal'da iş yerinde yangın: Bir kişi dumandan etkilendi

Gelen son dakika haberine göre 'da alarm sistemleri üreten iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

'da alarm sistemleri üreten iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada iş yerinde bulunan bir kişi tutuşan elektrik kablolarından çıkan dumandan etkilendi.

Olay saat 05.00 sıralarında Yakacık Mahallesi Mülayim Sokak'ta bulunan alarm sistemleri üreten bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Aziz V.  çalıştığı sırada elektrik kontağından dolayı kablolar yanmaya başladı. Kabloların yanmasından dolayı oluşan duman iş yerini kapladı. Komşuları dumandan dolayı dışarı çıkamayan Aziz V.'nin imdat çığlıklarını duyunca itfaiyeye haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dumanın içinde kalan iş yeri sahibi Aziz V.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen kişiye ambulansta müdahale etti.

Sesleri duyarak yardıma koşan komşu Dr. Muhsin Morigi yaşananları, "Yan tarafta komşumuz, birden seslerini duydum. Devamlı bunlar burada çalışırlar akşamları, alarm şirketi burası. Bir baktım sesleri geliyor, sonra alarmları ötmeye başladı. Herhalde inip gidiyorlar alarm ses vermeye başladı diye düşündüm. Bir kalktım baktım ki adam 'Boğuluyorum, boğuluyorum' diyor. Evde merdiven vardı uzattık ama o olmadı. Sağ olsun arkadaşlar geldiler işi tamamladılar. Ne yandığını görmedim, içeride yanıyordu. Aziz Beyin dediğine göre şirket sahibinin, birden bir ses duymuş hırsız var sanmış" şeklinde anlattı.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.


- İstanbul
Son dakika haberi: Kartal'da iş yerinde yangın: Bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi: Kartal'da iş yerinde yangın: Bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi: Kartal'da iş yerinde yangın: Bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi: Kartal'da iş yerinde yangın: Bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi: Kartal'da iş yerinde yangın: Bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi: Kartal'da iş yerinde yangın: Bir kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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