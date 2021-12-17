Kartal'da freni boşalan kamyonet, ağacı ve otobüs durağını yıkarak parka daldı

FATİH, İSTANBUL (DHA) - KARTAL'da iddiaya göre freni boşalan kamyonet, önce bir ağacı devirerek ardından da otobüs durağını yıkarak parka daldı. Kazada otobüs durağının ve parkın boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi Yörük Caddesi ile Yakacık Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Yörük Caddesi'nde park halindeki Fehmi Aydın'a ait 80 HV 709 plakalı kamyonetin iddiaya göre frenleri boşaldı. Yolun yamaç olması nedeniyle kaymaya başlayan kamyonet, Yakacık Caddesi'ni ayıran kaldırımdaki ağacı devirerek karşı kaldırımdaki otobüs durağına çarptı. Önce ağacı yerinden söken ardından durağı yıkan kamyonet, duvarı da yıkarak Fatih Sultan Mehmet Parkı'na daldı. Kaza sırasında otobüs durağının ve parkın boş olması olası can kaybının önüne geçti. İhbar üzerine, kaza yerine polis ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.