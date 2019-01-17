Kartal'da Cipin İçinde Öldürülen Kişinin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Gönderildi
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHAKartal'da çaldığı ciple kaçarken Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın koruması tarafından vurularak öldürülen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Kartal'da çaldığı ciple kaçarken Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın koruması tarafından vurularak öldürülen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Görüntü Dökümü
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-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Cenazeden görüntü
-Cenazenin araca konması
-Delil torbalarının olay yeri inceleme aracına konması
-Genel ve detay görüntüler
Kaynak: DHA