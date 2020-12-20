Son dakika haberleri | Kartal'da çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Kartal'da çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi kurtarıldı

20.12.2020 06:38 | Son Güncelleme: 20.12.2020 06:48

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kartal'da çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi kurtarıldı Kartal Yakacık'ta ofis olarak kullanılan bir dairede elektrik kablolarının yanmasıyla yangın çıktı.

Kartal'da çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi kurtarıldı

İSTANBUL - Kartal Yakacık'ta ofis olarak kullanılan bir dairede elektrik kablolarının yanmasıyla yangın çıktı. Dumanların sardığı dairede bulunan 1 kişi içeride mahsur kalarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay saat 05.30 sıralarında Yakacık Mülayim sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ofis olarak kullanılan dairede elektrik kablolarının yanmasıyla yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte daireyi duman sardı. O esnada içeride bulunan Aziz V. daire içinde mahsur kalarak "boğuluyorum" diyerek komşularına seslendi. Sesi duyan komşular durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak dumandan etkilenen Aziz V'yi dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen Aziz V'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansa götürdü.

Son dakika haberleri | Kartal'da çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri | Kartal'da çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri | Kartal'da çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri | Kartal'da çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri | Kartal'da çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Cansu Dere Seda Bakan Caner Cindoruk
Spor Neymar Samatta Ersun Yanal Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Yangın İtfaiye Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kartal'da çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi kurtarıldı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 06:48:06. #1.14#
title