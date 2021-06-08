Kartal'da beton duvarın altındaki boşluğa düşen köpek böyle kurtarıldı
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Kartal'da beton duvarın altındaki boşluğa düşen köpek böyle kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'DA Yakacık'ta beton duvarın altındaki boşluğa düşen sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

 KARTAL'DA  Yakacık'ta beton duvarın altındaki boşluğa düşen sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kartal, Yakacık'ta sokak köpeği, beton duvarın altındaki boşluğa düştü.  Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekipleri, kurtarma halatı ile yakaladıkları köpeği, yukarıya çekti. Boşluktan çıkan köpek, koşarak uzaklaştı. Köpeğin kurtarıldığı anlar başka bir itfaiye eri tarafından kaydedildi.


Kartal'da beton duvarın altındaki boşluğa düşen köpek böyle kurtarıldı
Kartal'da beton duvarın altındaki boşluğa düşen köpek böyle kurtarıldı
Kartal'da beton duvarın altındaki boşluğa düşen köpek böyle kurtarıldı
Kartal'da beton duvarın altındaki boşluğa düşen köpek böyle kurtarıldı
Kartal'da beton duvarın altındaki boşluğa düşen köpek böyle kurtarıldı
Kartal'da beton duvarın altındaki boşluğa düşen köpek böyle kurtarıldı
Kartal'da beton duvarın altındaki boşluğa düşen köpek böyle kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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