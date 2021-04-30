Kartal'da başlayan deniz salyası istilası Pendik sahillerine kadar geldi
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Kartal'da başlayan deniz salyası istilası Pendik sahillerine kadar geldi

İhlas Haber Ajansı / MUHARREM ÇAM - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da başlayan deniz salyası istilası Pendik sahillerine kadar geldi -Deniz salyası istilası sonucu Kartal ve Pendik sahilleri havadan görüntülendi Kartal'da başlayan deniz salyası istilası Pendik Sahile 'de ulaştı.

Kartal'da başlayan deniz salyası istilası Pendik sahillerine kadar geldi

-Deniz salyası istilası sonucu Kartal ve Pendik sahilleri havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kartal'da başlayan deniz salyası istilası Pendik Sahile 'de ulaştı. Kartal ve Pendik arası sahil boyunca kıyı kesimler deniz salyası ile doldu.

Marmara Denizi'nde son aylarda sık sık görülmeye başlanan deniz salyası, kartal ve Pendik sahili boyunca uzandı. Sahili boydan boya saran deniz salyaları havadan görüntülendi. Çevredeki balıkçıları deniz salyası istilasından olumsuz etkiledi.

Vatandaş Nilüfer Sert," daha önce kartal sahilinde görülmüştü. Şimdi Pendik sahiline 'de geldi. Daha önce böyle bir doğa olayına rastlamamıştım. İnsanlar tedirgin olunca bilim insanları bu konuda açıklama yaptı. Korkacak bir şeyin olmadığını birkaç hafta içerisinde kendiliğinden kaybolacağını söylediler. Bizde kaybolmasını bekliyoruz" dedi.

Kartal'da başlayan deniz salyası istilası Pendik sahillerine kadar geldi
Kartal'da başlayan deniz salyası istilası Pendik sahillerine kadar geldi
Kartal'da başlayan deniz salyası istilası Pendik sahillerine kadar geldi
Kartal'da başlayan deniz salyası istilası Pendik sahillerine kadar geldi
Kartal'da başlayan deniz salyası istilası Pendik sahillerine kadar geldi
Kartal'da başlayan deniz salyası istilası Pendik sahillerine kadar geldi
Kartal'da başlayan deniz salyası istilası Pendik sahillerine kadar geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHARREM ÇAM

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