Kartal Belediyesi personeline imar mevzuatı eğitimi

05.11.2019 13:53

Kartal Belediyesi; imar, şehircilik, planlama, yapı kontrol, kentsel dönüşüm ve etüt proje gibi bölümlerde çalışan personeli için kapsamlı bir mevzuat eğitimi programı başlattı.



Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün girişimi ile bugün başlayan eğitimde, İnşaat Mühendisi ve Taşınmaz Geliştirme Uzmanı Abdurrahman Keleş imar mevzuatı ve ilişkili konularda mevzuatta yapılan yeni değişiklikler ve uygulama alanları ile ilgili bilgi verdi.



Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Kartal Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda başlayan ve 3 gün sürmesi planlanan eğitimin ilk gününe katıldı. Başkan Yardımcısı Bayram Ali Baştan ile birlikte eğitimi bir süre dinleyen Yüksel, İnşaat Mühendisi Abdurrahman Keleş'e katkılarından dolayı teşekkür ederek personele hitaben kısa bir konuşma yaptı.



Kartal'da kentsel dönüşüm sürecine büyük önem verdiklerini ve bu konuda büyük mesafe kat ettiklerini kaydeden Başkan Gökhan Yüksel, Orhantepe'de yaşanan felaketi de hatırlatarak personelden eğitime gereken önemi vermelerini istedi. Vatandaşın deprem tehlikesini de göz önüne alarak bir an önce güvenli konutlarda oturmak istediğini ve bu konuda belediye personeline de büyük görev düştüğünü kaydeden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, imar mevzuatının iyi öğrenilmesi ve tüm işlemlerin kanun ve yönetmeliklere uygun olması için söz konusu eğitimin iyi anlaşılmasını istediğini söyledi.



Kartal Belediyesinin başta İmar ve Şehircilik, Plan Proje, Yapı Kontrol, Kentsel Dönüşüm ve Etüd Proje Müdürlükleri olmak üzere ilgili teknik birimlerinden pek çok personelin katıldığı eğitim 3 gün sürecek. Tam gün devam eden eğitimlerde değişen tüm mevzuatlar tek tek masaya yatırılarak güncel uygulamalardan örnekler ile anlatılıyor. Deneyimli İnşaat Mühendisi ve Taşınmaz Geliştirme Uzmanı Abdurrahman Keleş tarafından verilen eğitimler, 5 ve 7 Kasım tarihlerinde meclis salonunda, 6 Kasım günü ise Kartal Belediye Meclisinin toplanması nedeniyle Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde devam edecek.



Farklı bölümlere ayrılan eğitimde farklı müdürlükleri ilgilendiren konularda da ayrıntılı mevzuat bilgileri verilerek değişen ve eklenen hususlar aktarılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA