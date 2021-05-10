Kartal Belediyesi'nden hemşirelere moral ziyareti
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Kartal Belediyesi'nden hemşirelere moral ziyareti

Kartal Belediyesi'nden hemşirelere moral ziyareti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nda, Covid-19 salgıyla mücadelede en ön saflarda yer alan hemşireleri unutmadı ve ilçedeki sağlık kurumlarında görev yapan hemşirelere moral ziyareti gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nda, Covid-19 salgıyla mücadelede en ön saflarda yer alan hemşireleri unutmadı ve ilçedeki sağlık kurumlarında görev yapan hemşirelere moral ziyareti gerçekleştirdi.

"TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YANINDAYIZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına, Sağlık İşleri Müdürü Dr. Şenol Karasu tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, hemşirelerin 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kutlanarak kendilerine çikolata hediye edildi.

Sağlık İşleri Müdürü Dr. Şenol Karasu, ziyaretlerde tüm sağlık çalışanlarının salgın dönemindeki fedakarlıklarına dikkat çekerek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in Hemşireler Haftası mesajını iletti. Başkan Yüksel'in mesajında şu ifadeler yer aldı: "İlçemizde pandemi koşullarında en ön saflarda yer alarak; ailelerinizden uzak kaldınız, yorgun düştünüz, stresli ve zorlu koşullarda çalıştınız, çalışmaya devam ediyorsunuz, hatta mesai arkadaşlarını yitiren sağlık emekçilerimizin verdiği mücadelenin bizzat tanığıyım. Her koşulda sizlerin yanında olmak için büyük bir gayret gösterdik. Fedakar çalışmalarınızdan ve vermiş olduğunuz büyük emeklerden dolayı siz kıymetli hemşirelerimize çok şey borçluyuz, Kartal Belediyesi ailesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyor, Hemşireler Haftanızı kutluyorum."


Kartal Belediyesi'nden hemşirelere moral ziyareti
Kartal Belediyesi'nden hemşirelere moral ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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