İSTANBUL (İHA) - Kartal Aydos'ta kar yağışı başladı, beyaza bürünen tepe böyle görüntülendi

İSTANBUL Kartal Aydos'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerine doğru etkisini arttırdı. Ormanlık alan ve evlerin çatısı beyaza büründü. Ördeklerin kardaki oyunu ise yüzleri gülümsetti. Beyaza bürünen Aydos Tepesi'nin son hali havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün sabah saatlerinde sulu kar olarak başlayan yağışlar yerini kara bıraktı. İstanbul'un yüksek noktalarından biri olan Kartal Aydos'ta ise kar yağışı öğle saatlerinde etkili oldu. Çevredeki ormanlık alan, araç ve evlerin üstü beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının eksiyi gördüğü İstanbul'da ördeklerde karın keyfini çıkardı. Kar içerisinde oyunlar oynayan ördeklerin hali yüzleri gülümsetti.

Öte yandan beyaz gelinliğini giyen Aydos Tepesi havadan görüntülendi.

"Kar yağışını özlemiştik"

Kar yağışını özlemle beklediklerini belirten çevre esnafı Ceyhun Arslan, "Uzun süredir kar yağmasını bekliyorduk. Dün yağmurla karışık başladı. Bugün sabah geldiğimizde yerlerin kar tuttuğunu gördük. Özlemiştik karı. Sularımız dondu ama yine de memnunuz. İnsanlar buraya manzarayı izlemeye fotoğraf çekmeye geliyorlar. Burası yüksekte olduğu için talep fazla. Aileler gelip kar topu oynuyor. Güzelce vakit geçiriyorlar" diye konuştu.