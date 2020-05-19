KARTAL AÇIKLARINDA GEMİDE YANGIN
Kartal açıklarında demirli gemide çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
19.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:06
Kartal açıklarında demirli gemide çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Kartal demir bölgesinde bulunan İbrahim Şimşek adlı kargo gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevkedildi. 110 metre boyundaki gemide çıkan yangına söndüren gemileri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: DHA