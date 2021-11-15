Karsu isminin anlamı nedir? Karsu ne demek? Karsu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Karsu ne anlama geliyor?

Karsu isminin anlamı nedir merak ediliyor. Karsu ne demek, ne anlama gelir? Karsu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Karsu ismi Türkiye'de kaç kişide var? Karsu isminin anlamları haberimizde...

KARSU NE DEMEK? KARSU İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Karsu ismi çok fazla kullanılmasa da ülkemizde çocuklara verilen isimlerden birisidir. Genellikle kız çocuklar için kullanılmaktadır. Karsu isminin birçok anlamı mevcuttur.

Karsu isminin anlamları şu şekildedir:

- Kar suyu

- Karın suyu ya da sulu kar manalarına gelmektedir.

- Cömert ve kerem sahibi anlamlarına da gelmektedir.

Son yapılan araştırmaya göre ülkemizde yaklaşık 70-80 kişide Karsu ismi bulunmaktadır.

KARSU KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Karsu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

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