Karşıyaka'da geri dönüşüm hamlesi sürüyor Hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlamak amacıyla geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Karşıyaka Belediyesi, belirli gruplardaki atıkları evlerden almaya devam ediyor.

İlk olarak elektrikli ve elektronik atıklar için başlatılan ve yoğun başvuru alan uygulama, tekstil atıkları ile sürdürülüyor.

Evden geri dönüşüme

Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama kapsamında Karşıyakalılar, 363 13 31/ 248 numaralı telefondan randevu alarak bu hizmetten yararlanabiliyor. Belirlenen gün ve saatte başvuru sahibinin adresinden alınan tekstil atıkları, lisanslı geri dönüşüm firmasına teslim ediliyor. Tekstil grubu için 5 Mayıs'a kadar hafta içi her gün gerçekleştirilecek uygulama, elektrikli ve elektronik atıklar için de haftada bir gün olarak devam ediyor.

Geri dönüşüm çalışmalarına büyük önem verdiklerini aktaran Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Geri kazanımı mümkün olan atıkların çöpe karışmadan kaynağından ayrı toplanması, bu bilincin toplum geneline yayılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evlerden atık toplama kampanyamız da bu kapsamda oldukça verimli bir uygulama oldu. Evinde belirttiğimiz gruplarda atığı olan tüm Karşıyakalıları kampanyamıza katılmaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler