Karşıya geçerken aracın altında kalan şahıs ağır yaralandı
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Karşıya geçerken aracın altında kalan şahıs ağır yaralandı

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, hızla geçen aracın altında kaldı.

19.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:11
Karşıya geçerken aracın altında kalan şahıs ağır yaralandı

'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, hızla geçen aracın altında kaldı. Talihsiz vatandaş ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, ilçesi Mezopotamya Mahallesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba ziyareti için kent merkezine gelen bir kişi, sabah saatlerinde köye dönmek için evden çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen şahıs, yolun karşısına geçtiğini sırada hızla gelen aracın altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Daha önce de aynı yerde benzer kazaların meydana geldiği ve çevre sakinlerinin toplanarak yola kasis yapılması talebinde bulunduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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