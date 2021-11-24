Karşılaştırmalı Sağlık Sistemi Kitabı Çıktı 24.11.2021 - Haberler
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Karşılaştırmalı Sağlık Sistemi Kitabı Çıktı 24.11.2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemi Kitabı Çıktı 24.11.2021

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu ve Prof. Dr. Zekai Öztürk'ün editörlüğünü yaptığı, 71 öğretim üyesinin katkı verdiği "Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri " kitabı Nobel Akademik Yayınları tarafından yayınlandı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu ve Prof. Dr. Zekai Öztürk'ün editörlüğünü yaptığı, 71 öğretim üyesinin katkı verdiği "Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri " kitabı Nobel Akademik Yayınları tarafından yayınlandı. Kitapta 82 farklı ülkenin sağlık sisteminin yapısı, hizmet sunumu, örgütlenmesi, finansmanı ve sağlık ekonomisi, insan kaynakları, sağlık reformları ve temel sağlık göstergeleri hakkında yararlı bilgiler içermektedir. Sağlık yöneticilerine, sağlık politikacı ve sağlık turizmine katkı sağlamasını dileriz.

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